Zorgen over intimidatie en drugsoverlast in binnenstad

Groningen- PVV Groningen, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de aanhoudende drugsproblematiek en intimidatie op straat in de Groningse binnenstad.

Volgens de drie oppositiepartijen is er sprake van een toenemende onveiligheid door onder meer drugshandel en de aanwezigheid van drugsverslaafden. Zij wijzen erop dat de problemen zich niet beperken tot de recente incidenten bij de Spilsluizen en het Martinikerkhof, maar ook al langere tijd spelen in de Westerhaven. Meldt OOGTV.nl.

RTV Noord meldde eerder dat ondernemers in de Westerhaven zich al jarenlang onveilig voelen door drugsdealers, verslaafden en andere overlastgevers. Zo verkoopt een horecaondernemer in de avonduren eten en drinken uitsluitend via een loket aan het raam. Andere ondernemers zien zich genoodzaakt hun personeel trainingen te geven om beter om te gaan met onveilige situaties.

“Dat is de wereld op zijn kop”, zegt PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw. “Niet ondernemers, maar de overheid moet zorgen voor een veilige openbare ruimte.”

De partijen willen weten welke aanvullende maatregelen het college neemt om de drugsproblematiek aan te pakken. Ook roepen zij het college op om de overlast in de binnenstad integraal aan te pakken.

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