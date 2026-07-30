Botsing tussen twee auto’s op kruispunt in Musselkanaal

Musselkanaal – Op de beruchte kruising van de Schoolstraat en de Exlooërweg heeft donderdag een verkeersongeval plaatsgevonden tussen twee personenauto’s.

Een automobilist die vanaf de Exlooërweg de kruising opreed, zag een auto op de Schoolstraat over het hoofd, waarna een aanrijding ontstond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de betrokkenen te helpen.

Onder de betrokkenen bevonden zich een kind en een volwassene. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Het kind kreeg van de hulpdiensten een GoodBear.

Beide voertuigen zijn door bergingsbedrijf Keizer afgesleept. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval.

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