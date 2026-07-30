Kop-staartbotsing op A28 bij Haren

Haren / Eelde- In de nacht van woensdag op donderdag zijn auto’s zijn met elkaar in botsing gekomen op de A28 tussen Eelde en Haren.

Eén van de auto’s was door de andere van achteren geraakt en vervolgens tegen de vangrail gebotst. De andere auto kwam verderop tot stilstand.

Hulpverlening waaronder ambulances en politie kwamen ter plaatse. Beide bestuurders zijn nagekeken door het ambulance personeel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De snelweg A28 was door het ongeluk deels afgesloten. Een deel van de vangrail raakte fors beschadigd.

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