Verdachte van pinpasfraude gezocht

Appelscha – Wie herkent deze man? Hij pinde op zaterdag 13 juni aan de Van Emstweg in Appelscha met een pinpas, die eerder die dag werd gestolen van een ouder echtpaar uit hetzelfde dorp. Later die dag wordt er vermoedelijk door dezelfde man gepind bij een telefoonwinkel in Groningen. Meld het bij de politie via 0800-6070 of via het tipformulier!

Een ouder echtpaar uit Appelscha wordt op zaterdag 13 juni rond 14:30 uur gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Er wordt verteld dat ze slachtoffer zijn geworden van een hack en dat een bankmedewerker langskomt om dit te verhelpen. Vervolgens komt er een nepbankmedewerker langs die verschillende waardevolle spullen meeneemt, waaronder twee bankpassen.

Beelden

Op beelden is te zien dat een verdachte rond 17:00 uur meerdere keren een groot geldbedrag pint bij een geldautomaat aan de Van Emstweg in Appelscha. Om 18:30 uur wordt door vermoedelijk dezelfde verdachte voor een groot bedrag gepind in een mobiele telefoonwinkel aan de Nieuweweg in Groningen. Vermoedelijk gaat dit om dezelfde man als die eerder pint bij de geldautomaat aan de Emstweg in Appelscha.

Herken je de verdachte? Meld het!

Of heb je meer informatie over de oplichting en heb je nog niet met de politie gesproken? Meld dit dan? Dit kan via 0800-6070 (Opsporingstiplijn) of via onderstaand tipformulier. Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of door te bellen naar 0800-7000.

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