Stadjer belaagt drie vrouwen maandenlang: ‘Ik heb mijn zoon voor je leren wegrennen’

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van een jaar geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een 42-jarige man uit Hoogkerk die drie vrouwen maandenlang zou hebben belaagd. Volgens justitie werden de slachtoffers via WhatsApp, Facebook en spraakberichten bestookt, bedreigd en ook bij hun woningen opgezocht.

Ook beledigde de man een wijkagent en maakte hij een trapleuning van het politiebureau aan de Rademarkt onbruikbaar.

‘Tijdens Noorderzon mishandeld’

De belagingen speelden zich af vanaf begin augustus vorig jaar. De man werd op 10 februari aangehouden en zit sindsdien vast. De verdachte bekende het grootste deel van de feiten. Alleen dat hij bij de woning van één van de vrouwen is geweest, ontkende hij. Volgens de man begon zijn gedrag nadat hij tijdens Noorderzon was mishandeld.

‘Ik werd bij mijn woning neergeslagen en was mijzelf niet meer. Toen ik bijkwam, ben ik naar Noorderzon gelopen. Ik was verward en kreeg geen hulp. Ik wist niet meer wat ik deed’, vertelde hij de rechter. Achteraf had hij wel hulp moeten zoeken, erkende hij. Lees verder op RTVNoord.nl

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