Buitenbrand op Landgoed Nienoord

Leek – De brandweer van het Groningse Leek is maandagavond rond 21.00 uur uitgerukt voor een smeulende buitenbrand aan de Wildlaan in het bos van Landgoed Nienoord.

De politie was als eerste ter plaatse en wist de vlammen grotendeels te doven.

Omdat takken en ander houtafval nog nasmeulden, heeft de brandweer het vuur met een straal hoge druk volledig afgeblust. Na een korte inzet keerde de brandweer terug naar de kazerne.

Volgens de politie sloegen de vlammen bij aankomst van de agenten nog flink omhoog. Toen de brandweer arriveerde, was het open vuur al uit en resteerde alleen smeulend materiaal.

De afgelopen tijd zijn in het bos van Nienoord meerdere brandjes gesticht. De politie onderzoekt de incidenten. Over de oorzaak en het motief is nog niets bekend Dat meldt o.a. Infoleek en RTVNoord.nl

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