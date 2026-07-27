Verkeerswijzer Groningen: ‘Ruim tweederde automobilisten reed te hard tijdens lasergun-actie’

Groningen – Bij de jaarlijkse lasergunactie van Verkeerswijzer Groningen van begin vorige maand reed 67 procent van de gemeten voertuigen harder dan toegestaan.

Het platform rond de bevordering van de verkeersveiligheid in Groningen hield de actie dit jaar tijdens de eerste twee weken van juni op veertig locaties in de provincie, met hulp van Veilig Verkeer Nederland (VVN). In totaal zijn 5.713 voertuigen gemeten. Daarvan reden 3.804 te hard. Op sommige locaties overschreed zelfs 90 procent van de bestuurders de snelheidslimiet. Ook op plekken waar de actie samen met schoolkinderen werd gehouden, werden hoge snelheden gemeten.

De metingen vonden plaats op wegen waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden. Dat gebeurde overdag, wanneer veel verschillende verkeersdeelnemers gebruikmaken van de weg. De veertig meetlocaties zijn gekozen op basis van klachten bij gemeenten en meldingen via het VVN Participatiepunt. Op verschillende plekken hielpen leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen mee met de snelheidscontroles.

De lasergunactie is onderdeel van de jaarlijkse snelheidscampagne van Verkeerswijzer Groningen. De actie is bedoeld om automobilisten bewust te maken van hun snelheid en het belang van veilig rijden in de buurt van scholen. Op verschillende plekken hielpen leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen daarom mee met de snelheidscontroles. Er werden geen boetes uitgedeeld.

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