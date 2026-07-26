Automobilist maakt spin in de bekende ‘Mario Kartbocht’

Groningen – Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de verbindingsweg naar de westelijke ringweg is een automobilist de controle over zijn voertuig kwijtgeraakt. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur. Uit beelden van de webcam die bij het Vrijheidsplein hangt blijkt dat een automobilist in de bocht de controle over het voertuig kwijtraakt en uiteindelijk omgekeerd tot stilstand komt. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

De buitenste rijstrook wordt afgesloten om de hulpdiensten veilig hun werk te kunnen laten doen. Uiteindelijk kon het voertuig met lichte schade snel van de weg worden gehaald. Meer op Oogtv.nl.

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