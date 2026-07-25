Fatbike controle in Winschoten

Winschoten – Bij een grootschalige controle op fatbikes in en rond Winschoten heeft de politie donderdag tientallen overtredingen geconstateerd. In totaal zijn 33 processen-verbaal en 20 waarschuwingen uitgedeeld.

Volgens de politie hadden de overtredingen onder meer betrekking op een te hoge snelheid met trapondersteuning of gashendel, een te hoge constructiesnelheid van bromfietsen en ondeugdelijke remmen.

Daarnaast is één fatbike in beslag genomen. De eigenaar was al meerdere keren bekeurd voor het rijden op een opgevoerde fatbike.

De politie benadrukt dat bestuurders ervoor moeten zorgen dat hun fatbike aan de technische eisen voldoet. Volgens de politie is dat belangrijk om de verkeersveiligheid voor zowel de bestuurder als andere weggebruikers te waarborgen.

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