Rijverbod en taakstraf opgelegd na zeer ernstig ongeval in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden – Een 24-jarige man uit Winschoten is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval in Uithuizermeeden. Daarnaast legde de rechtbank hem een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar op. Volgens de rechtbank reed de man zeer onvoorzichtig en onoplettend.

Het ongeval vond plaats in de nacht van 9 maart 2024. De man reed samen met zijn buren vanuit Winsum terug naar huis. De drie reden in een stoet van drie auto’s over de N363. De 24-jarige bestuurde de BMW van zijn buurman, die naast hem op de passagiersstoel zat. De buurvrouw zat achterin. Dat meldt RTV Noord(+meer info)

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