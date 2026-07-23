1,2 miljoen namaak sigaretten bij controle nabij Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans – Het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) heeft tijdens een MTV controle een voertuig gecontroleerd op de rijksweg A7, ter hoogte van Bad Nieuweschans. In de laadruimte troffen zij in totaal 1,2 miljoen namaak sigaretten aan. De verdachte is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane die verder onderzoek doen.

Het GPT is een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Landespolizei en de Bundespolizei. Het team rijdt gemengde patrouilles in de grensregio met één Duitse en één Nederlandse collega in het voertuig.

ij maken gebruik van elkaars bevoegdheden en mogen optreden in zowel Nederland als Duitsland. Door deze grensoverschrijdende samenwerking kunnen strafbare feiten aan beide zijden van de grens effectief worden aangepakt.

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