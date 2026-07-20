Pand in Vlagtwedde na gezamenlijke controle per direct gesloten

Vlagtwedde – Tijdens integrale controles op 10 en 16 juli in de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde is een bedrijfspand in Vlagtwedde per direct gesloten.

De controles werden uitgevoerd door het Regionaal Interventie Team (RIT) in samenwerking met de gemeenten, politie, Douane, RIEC Noord-Nederland en UWV.

Direct risico voor de omgeving

In het pand in Vlagtwedde bleek de brandveiligheid ernstig tekort te schieten. Daarnaast troffen toezichthouders en politie 122 lachgascilinders en een vuurwapen aan. De politie heeft deze in beslag genomen. Er is één persoon aangehouden.

De combinatie van de aangetroffen situatie en de tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid vormde een direct risico voor de omgeving. Bij een incident hadden omwonenden en hulpdiensten gevaar kunnen lopen. Daarom heeft de burgemeester besloten het pand met onmiddellijke ingang te sluiten.

Controle op naleving van regels

De controles zijn uitgevoerd om toezicht te houden op de naleving van wet en regelgeving en om mogelijke signalen van ondermijnende criminaliteit in beeld te krijgen. Door deze controles krijgen overheden beter inzicht in de aard en omvang van ondermijning. Die kennis helpt bij een gerichte en effectieve aanpak.

Tijdens de controles zijn ook meerdere kleinere overtredingen geconstateerd. Ondernemers zijn aangesproken en gewezen op hun verantwoordelijkheid om de overtredingen te beëindigen.

Regionale aanpak van ondermijning

De controles maken deel uit van de regionale aanpak van ondermijning in Groningen. Overheden en partners werken samen aan een veilige en weerbare samenleving. Binnen deze aanpak voert het Regionaal Interventie Team controles uit bij bedrijven, panden en locaties waar signalen bestaan van mogelijke misstanden of overtredingen.

Ondermijning ontstaat wanneer criminelen misbruik maken van legale bedrijven, diensten of panden voor illegale activiteiten. Hierdoor vervagen de grenzen tussen de onderwereld en de bovenwereld, wat kan leiden tot onveilige situaties en aantasting van de leefbaarheid in buurten en dorpen.

Meld verdachte situaties

Inwoners en ondernemers spelen een belangrijke rol bij het signaleren van verdachte situaties. Vermoedens van criminaliteit of ondermijnende activiteiten kunnen worden gemeld bij de politie of de gemeente. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl(link is extern).

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