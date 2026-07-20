Mogelijk twee personen te water bij strand van Delfzijl

Delfzijl – Hulpdiensten zijn zondagavond om 23:25 uur uitgerukt naar het Baaisterhoofd in Delfzijl na een melding dat twee personen te water waren geraakt bij het strand.

Onder meer de KNRM, brandweerduikers, politie en een ambulance werden ingezet. Al snel meldde een omstander dat de twee op eigen kracht uit het water waren gekomen en waren weggelopen.

De politie trof hen later verderop aan meldt onze correspondent. Door de grootschalige inzet zijn aanzienlijke kosten gemaakt. Of die op de betrokkenen worden verhaald, is niet bekend.

Foto's