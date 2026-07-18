Auto in sloot na ernstig ongeval op N363 bij Usquert

Usquert – Op de N363 tussen Usquert en Warffum heeft zaterdag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Volgens de eerste informatie ontstond het ongeval na een mislukte inhaalmanoeuvre, waarna een automobilist in botsing kwam met een tegemoetkomend voertuig. Door de klap belandde één van de auto’s in een naastgelegen sloot.

Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, kwamen met spoed ter plaatse om de slachtoffers te behandelen. Omstanders zagen een ambulancemedewerker met een kindje in de armen lopen. Over de toestand van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt.

De N363 tussen Usquert en Warffum is volledig afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. Verkeer wordt omgeleid.

De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval.

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