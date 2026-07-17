Brand in schuur achter woning in Vlagtwedde

Vlagtwedde – Achter een woning aan de Weenderstraat in Vlagtwedde is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand woedde vermoedelijk in een schuurtje achter de woning.

De brandweer van Vlagtwedde werd als eerste gealarmeerd en ging direct ter plaatse. Vanwege de omvang van de brand werd korte tijd later opgeschaald naar middelbrand. Hierop werden ook de brandweerkorpsen van Ter Apel, Tweede Exloërmond en Veendam opgeroepen om ondersteuning te bieden.

De hulpdiensten wisten de brand onder controle te krijgen. Tijdens de inzet werd de Weenderstraat enige tijd afgesloten voor het verkeer.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er sprake is van schade aan de woning of dat er gewonden zijn gevallen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

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