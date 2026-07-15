Getuigen gezocht na rijden onder invloed vrachtwagen en verlaten plaats ongeval Hoogezand

Hoogezand – Op dinsdag 14 juli 2026, omstreeks 14.00 uur kreeg de politie een melding dat er een chauffeur van een vrachtwagen onder invloed zou rijden door Hoogezand.

Uiteindelijk hebben collega’s de chauffeur getroffen en aan kunnen houden in Noordbroek. Hij bleek inderdaad teveel te hebben gedronken. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Later bleek dat de man, in ieder geval op de Sportterreinstraat te Hoogezand, een voertuig had geraakt.

Mogelijk hebben meer voertuigen schade als gevolg van deze dronkemansrit. Mocht u naar aanleiding hiervan ook schade hebben, dan kunt u contact opnemen via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer PL0100-2026192730.

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