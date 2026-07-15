Man uit Uithuizen krijgt opnieuw tbs na poging tot doodslag

Groningen – Een 51-jarige man uit Uithuizen, die eerder een tbs-maatregel opgelegd kreeg, is opnieuw veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op een 16-jarige jongen. Het slachtoffer werd vorig jaar augustus in de Johan de Wittstraat in Groningen in zijn buik gestoken.

Deskundigen concludeerden dat de verdachte ten tijde van het incident volledig ontoerekeningsvatbaar was. De rechter benadrukte dat de jongen de steekpartij maar ternauwernood heeft overleefd. Dat meldt RTV Noord(+meer info)

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