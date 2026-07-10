Stem op Stichting Wensambulance Noord-Nederland

Groningen – Nh1816 Verzekeringen bestaat dit jaar 210 jaar. Om dat te vieren verdelen ze vanuit Stichting Goede Doelen in totaal maar liefst € 210.000 onder lokale goede doelen.

Samen met Poortinga Advies Appingedam en Samuel Strobos Levensloop Planner hebben ze ook hier in de regio een (aantal) goede doel(en) genomineerd en Stichting Wensambulance Noord-Nederland is een van de genomineerden die kans maken op een waanzinnig bedrag van maar liefst € 10.000.

Dat bedrag kunnen we enorm goed gebruiken om onze missie verder uit te bouwen. Help je ons mee door jouw stem uit brengen? Daarmee geef je ons echt een steuntje in de rug.

Hoe kun je stemmen

Verzekerden van Poortinga Advies Appingedam en Samuel Strobos Levensloop Planner met een verzekering bij Nh1816 Verzekeringen kunnen hun stem uitbrengen via de VerzekeringApp of Mijn-Polissen. Help je ons mee met jouw stem?

De winnaars worden door Nh1816 bekendgemaakt op 2 oktober.

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