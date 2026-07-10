Getuigen gezocht bij Winschoterdiep: Driewielfietser(90) valt ongelukkig

Groningen – Op dinsdag 26 mei rijdt een 90-jarige man op een elektrische driewielfiets op het fietspad langs het Winschoterdiep. Zijn 87-jarige vrouw fietst op een elektrische fiets achter hem. Zij komen uit de richting van Waterhuizen en fietsen in de richting van Groningen. Omstreeks 20:00 uur komt een vrouw hen op het fietspad tegemoet fietsen.

De bejaarde man op de driewieler raakt door nu nog onbekende reden uit balans, komt met zijn driewieler in de berm terecht en valt ongelukkig. Hij wordt met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De fietsster heeft dit mogelijk niet opgemerkt en is doorgereden. Ze willen graag weten wie deze vrouw is en wat zij nog weet van wat er die zomerse dinsdagavond is gebeurd. Het gaat om een vrouw met een lichte huidskleur die die avond een lichtkleurige zomerjurk met korte mouwen droeg. Mogelijk is zij rond de 35 jaar oud.

Herken jij jezelf in deze omschrijving? Meld je dan bij de politie. De familie van het slachtoffer komt ook graag met je in contact. Ook komen we graag in contacten met mogelijke andere getuigen die iets hebben gezien of gehoord van het ongeval. Je kunt bellen met 0900-8844.

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