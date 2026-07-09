Achttien woningen ontruimd na brand in Hoogezand: OM eist twee jaar cel

Hoogezand – Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen een 46-jarige man uit Bourtange. Hij wordt verdacht van brandstichting in zijn flatwoning aan de Reviusstraat in Hoogezand, in juni 2024.

De brand ontstond in de slaapkamer van de man. Achttien woningen moesten worden ontruimd omdat de kans groot was dat de brand zou overslaan naar andere woningen. Daardoor zouden levensgevaarlijke situaties ontstaan voor omwonenden. Dat meldt RTVNoord.nl

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