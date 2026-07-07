Fors ongeval tussen auto en scooter bij de Bornholmstraat, 1 zwaargewonde

Groningen – Op de Bornholmstraat heeft dinsdagavond rond 18:40 uur een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een scooterrijder en een auto. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen.

De weg was tijdelijk dicht. De politie brengt het ongeval in kaart. Het MMT werd ook gealarmeerd en landde ter plaatse op het gras. Ook kwam de OVD-G ambulance ter plaatse.

De bestuurder van de scooter raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ze doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

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