Rechtbank legt tbs met dwangverpleging op aan zoon na dodelijke steekpartij in De Held

Groningen – De 30-jarige I. Y. uit Groningen krijgt tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn moeder in haar woning aan de Natalie Barneykade in De Held op 7 september vorig jaar. De rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat hij ten tijde van het delict volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Y. bracht zijn moeder op 7 september 2025 met meer dan tweehonderd messteken om het leven. Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat hij leed aan schizofrenie en een psychose. Volgens de deskundigen handelde hij volledig vanuit een psychotische belevingswereld die geen basis had in de werkelijkheid. Daarom acht de rechtbank geen sprake van moord, maar van doodslag.

Omdat Y. volledig ontoerekeningsvatbaar was, wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging. Wel legt de rechtbank hem tbs met dwangverpleging op.

Ook voor het neersteken van een willekeurige voorbijganger op het Cascadeplein in april vorig jaar wordt Y. ontslagen van alle rechtsvervolging. Tijdens een eerdere zitting bekende hij verantwoordelijk te zijn voor beide geweldsincidenten.

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