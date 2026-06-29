Kliniek in Eelderwolde zondagavond deels ontruimd

EELDERWOLDE – Gezinskliniek De Borch aan de Borchsingel in Eelderwolde is zondagavond gedeeltelijk ontruimd na een brandmelding. Bij het incident raakte niemand gewond.

De melding kwam rond 21.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Vanwege de kwetsbare functie van het gebouw schaalde de brandweer direct op. Brandweer Eelde rukte uit met een tankautospuit en een waterwagen, terwijl brandweer Stad Groningen een tweede tankautospuit leverde.

“Door een nog onbekende oorzaak is de brandmeldinstallatie geactiveerd”, zegt een woordvoerder van de Drentse brandweer. “Na aankomst zijn we direct een onderzoek gestart.”

Uit metingen bleek aanvankelijk dat er geen sprake was van gevaarlijke stoffen of verhoogde concentraties. Wel namen brandweerlieden een vreemde geur waar in het gebouw. “Uit voorzorg hebben we daarom besloten een deel van het pand te ontruimen”, aldus de woordvoerder tegen Oogtv.nl.

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