Persoon overlijdt bij het Paterswoldsemeer na te water raken van supboard

HAREN – De hulpdiensten waren zondagmiddag een grote zoekactie gestart naar een vermiste surfer op het Paterswoldsemeer.

Omstreeks 14:45 uur werd brandweer met duikers, ambulances en een traumahelikopter opgeroepen voor het incident.

Volgens een woordvoerder van de brandweer waren twee surfers (supboard) op het meer toen ineens één van hen onder water verdween.

Er is een persoon door de brandweer uit het water gehaald.

Agenten hebben de man uit het water gehaald en zijn direct gestart met reanimeren.

De politie meldt dat de persoon ter plaatse is overleden.

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