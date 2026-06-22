Luchtmacht oefent nu vanaf Groningen Airport Eelde (video)

Eelde – Op Groningen Airport Eelde begint maandag de jaarlijkse luchtmachtoefening Moving Werewolf. Tot en met 3 juli trainen het Air Mobility Command en het Air Combat Command van de Koninklijke Luchtmacht met luchttransportoperaties. Dit jaar vindt de oefening plaats vanaf Eelde, dat tijdelijk dienstdoet als alternatief voor de gebruikelijke thuisbasis op Vliegbasis Eindhoven. Video.

Volgens Defensie wordt Moving Werewolf voor het eerst uitgevoerd vanaf een civiele luchthaven. Alle deelnemende vliegtuigen stijgen op vanaf Eelde en keren daar ook weer terug. Tijdens de oefening wordt onder meer tweemaal per dag gevlogen met een C-130 Hercules-transportvliegtuig.

Met de oefening bereidt de luchtmacht zich voor op situaties waarin Vliegbasis Eindhoven tijdelijk niet beschikbaar is. Daarbij wordt geoefend met alle logistieke aspecten die komen kijken bij het verplaatsen van een militaire operatie, zoals het transport van materieel en het opzetten en draaiende houden van een inzetlocatie elders.

De nadruk ligt op het zo zelfstandig mogelijk opereren van de eenheid en op de samenwerking met civiele en militaire partners. Volgens Defensie is die flexibiliteit belangrijk gezien de huidige internationale veiligheidssituatie. Eenheden moeten in staat zijn om ook vanaf andere vliegvelden in binnen- en buitenland effectief te opereren.

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