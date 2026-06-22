163 km/u waar 60 km/ u mag, en een baby op de passagiersstoel !!!

Marum – Een 27-jarige automobilist uit de gemeente Leeuwarden is zondagavond op De Scheiding bij Marum betrapt op een forse snelheidsovertreding. Een motoragent zag de automobilist op hoge snelheid richting Frieschepalen rijden en stelde met de lasergun een snelheid vast van 163 km/u, terwijl op de weg een maximumsnelheid van 60 km/u geldt.

Bij de staandehouding van de bestuurder trof de agent op de passagiersstoel een baby van enkele maanden oud aan in een maxi-cosi. De combinatie van de forse snelheidsovertreding en de aanwezigheid van het jonge kind maakte de situatie des te zorgwekkender.

Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Vanwege zorgen over de veiligheid van het kind is een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis. Ook is van de overtreding melding gemaakt bij het CBR. Het CBR kan besluiten de bestuurder op te roepen voor een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

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