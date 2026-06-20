Hulpdiensten druk met stormschades in provincie Groningen(NL Alert)

Groningen – Hulpdiensten in de provincie Groningen zijn zaterdag al urenlang bezig met het afhandelen van stormschades als gevolg van het onstuimige weer. Op meerdere locaties moesten brandweerkorpsen in actie komen om gevaarlijke situaties te verhelpen.

In Winschoten werd de brandweer vanmorgen ingezet aan de Udesweg, waar een grote tak gevaarlijk over de weg hing. Daarbij werd onder meer een hoogwerker ingezet om de situatie veilig te maken. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Na urenlange inzet worden brandweerlieden afgelost door collega’s op de kazerne.

Ook op de ontsluitingsweg tussen Winschoten en Oude Pekela ontstonden problemen. Daar kwam een boom over de weg terecht, waardoor de route volledig werd geblokkeerd. De brandweer heeft de weg vrijgemaakt zodat het verkeer weer doorgang kon vinden. Daarnaast zijn op meerdere locaties bomen op auto’s en daken terechtgekomen, wat voor schade en gevaarlijke situaties zorgde.

In Oostwold is de brandweer eveneens druk bezig met het verwijderen van omgevallen bomen. Door de grote hoeveelheid meldingen is de brandweerpost in Winschoten volledig bezet en worden omliggende korpsen ingezet om ondersteuning te bieden.

Diverse gemeenten en hulpdiensten zijn druk bezig alle meldingen af te handelen. De gemeente Veendam heeft hiervoor een crisisteam ingericht. Inwoners kunnen voor niet-spoedeisende meldingen contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente. Ondanks de grote inzet waarschuwen de autoriteiten dat het nog enige tijd kan duren voordat alle meldingen zijn verwerkt en alle wegen weer volledig begaanbaar zijn.

Vanwege de weersomstandigheden is eerder een NL-Alert verstuurd met de oproep om alleen 112 te bellen bij acute noodsituaties. Weggebruikers wordt geadviseerd extra alert te zijn op loshangende takken, omgevallen bomen en andere stormschade langs de weg. Er kwam heel laat een NL Alert.

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