Deel Ring Oost dicht door storing Driebondsbrug

Groningen – Een deel van de oostelijke ringweg van Groningen (N46) is vrijdagavond afgesloten door een storing aan de Driebondsbrug over het Eemskanaal.

Door de storing blijven de slagbomen van de brug gesloten. Verkeer kan daardoor niet passeren. Volgens de ANWB is sprake van technische problemen.

De weg is afgesloten tussen de aansluiting met de N360 en knooppunt Euvelgunne. Daardoor ontstond vrijdagavond hinder voor het verkeer op de Ring Oost.

Wanneer de storing is verholpen, is nog niet bekend.

Foto's