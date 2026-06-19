Man uit Oldambt aangehouden na dreiging richting school in Kampen

Kampen / Oldambt – Een man uit de gemeente Oldambt is vrijdagmiddag aangehouden naar aanleiding van een dreiging richting een school in Kampen.

De man is in zijn woonplaats aangehouden en zal op het politiebureau worden verhoord.

Het gaat om de school de Prisma in Kampen, een school voor speciaal onderwijs. Op social media ging een video rond van de man dat hij de school bedreigde met een moordaanslag.

Op de video filmt de man zichzelf terwijl hij dreigende taal uitslaat richting onder meer zijn ex en personeel van de school. Hij zegt drie vuurwapens en 33 kogels met namen erop te hebben.

Uit voorzorg waren agenten zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig bij de school aan de Marinus Postlaan. Daar zijn ze enorm geschrokken van de dreigvideo. Die gaat volgens directeur Ina Rook al sinds woensdagmiddag op sociale media rond. “Er is gedreigd naar de school en privépersonen”, geeft ze aan. “We staan in nauw contact met de politie. Zij zijn aanwezig in het gebouw en de deur is dicht.”

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