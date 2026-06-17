Dakbrand bij Familiehotel in Paterswolde, gebouw ontruimd

Paterswolde – De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een dakbrand bij het Familiehotel aan de Groningerweg in Paterswolde.

De melding kwam rond 12.20 uur binnen. Brandweerlieden kwamen met meerdere voertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. Op het dak van het hotel vonden op dat moment werkzaamheden plaats. De brand is inmiddels onder controle. Niemand raakte gewond. Uit voorzorg is het gebouw volledig ontruimd.

De brandweer is nog aanwezig om de situatie na te controleren en de oorzaak van de brand te onderzoeken.

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