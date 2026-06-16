Elektrische auto volledig uitgebrand aan Lubeckweg in Groningen

Groningen – Aan de Lubeckweg in Groningen is dinsdagmiddag een elektrische auto volledig uitgebrand. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De auto raakte zwaar beschadigd en moet als verloren worden beschouwd. Omdat het om een elektrisch voertuig ging, heeft de brandweer extra aandacht besteed aan de bestrijding van de brand en het veiligstellen van het voertuig.

Bij het incident raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

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