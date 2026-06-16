Politie onderzoekt zware mishandeling en vrijheidsbeneming in loods Zuidbroek

Zuidbroek – De politie doet onderzoek naar een zware mishandeling, bedreiging en mogelijke vrijheidsbeneming van een man in Zuidbroek. De man zou op vrijdag 8 mei enkele uren tegen zijn wil zijn vastgehouden in een loods van een verzamelpand aan de Beneluxweg.

Volgens verklaringen en informatie waarover de politie beschikt, zou het slachtoffer die ochtend rond 10.00 uur zijn opgehaald voor een afspraak. In plaats daarvan zou hij zijn meegenomen naar een bedrijventerrein aan de zuidzijde van de A7 bij Zuidbroek. Daar zou de man in een loods tegen zijn zin zijn vastgehouden.

Tijdens die uren zou hij zijn bedreigd en mishandeld. De politie vermoedt dat de man rond 12.30 uur weer naar buiten is gebracht. Vervolgens zou hij bij een rotonde in Muntendam uit een donkergekleurde bedrijfsbus zijn gezet. De man liep verwondingen op en moest daarvoor worden behandeld in het ziekenhuis.

Onderzoek loopt verder:

Na een melding is de politie een onderzoek gestart naar de vermoedelijke mishandeling, bedreiging en vrijheidsbeneming. Rechercheurs proberen in beeld te krijgen wat er precies is gebeurd en wie mogelijk betrokken waren.

De politie heeft inmiddels meerdere verklaringen opgenomen en gesproken met betrokkenen en mogelijke getuigen. Het onderzoek loopt nog volop.

Mogelijk conflict achter incident:

De politie zegt zorgvuldig om te gaan met het delen van informatie, maar wil nog meer duidelijkheid krijgen over de achtergrond van de zaak. Mogelijk ligt er een conflict aan de gebeurtenis ten grondslag. Daarom wordt gezocht naar mensen die meer weten over wat er op 8 mei is gebeurd in en rond de loods aan de Beneluxweg.

Getuigen gezocht:

De politie vraagt mensen zich te melden als zij:

iets hebben gehoord over het incident of mogelijke betrokkenen;

informatie hebben over de aanleiding of achtergrond;

op 8 mei tussen 10.00 en 13.00 uur opvallende personen of voertuigen hebben gezien bij de loods;

camerabeelden hebben waarop iets te zien kan zijn;

andere informatie hebben die het onderzoek kan helpen.

Melden kan via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Wie vertrouwelijk met de politie wil spreken, kan contact opnemen met Team Nationale Inlichtingen via 088-6617734. Anoniem informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. De politie benadrukt dat alle informatie, ook kleine details, van belang kan zijn voor het onderzoek.

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