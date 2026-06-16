Ongeval met drie voertuigen op A7 tussen Groningen en Leek zorgt voor flinke verkeershinder

Groningen – Op de A7 tussen Groningen en Leek heeft dinsdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij drie voertuigen betrokken zijn geraakt. Hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse.

Door het ongeluk waren twee rijstroken afgesloten en dit zorgde voor flinke verkeershinder en een lange file op de snelweg. Het verkeer wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.

Het is op dit moment nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

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