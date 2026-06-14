Zwaargewonde schietpartij Zuidlaren, verdachte opgepakt

Zuidlaren – Bij een schietincident aan de Zetstee in Zuidlaren is zondagochtend één persoon ernstig gewond geraakt. Het incident vond plaats in of rond een woning.

Hulpdiensten kwamen rond 4:30 uur massaal ter plaatse. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens een politiewoordvoerder zijn één of meerdere schoten gelost. De politie heeft één verdachte aangehouden na het schietincident. Het gaat om een vrouw. Agenten plaatsten zakken om haar handen, vermoedelijk om sporen veilig te stellen.

Over de identiteit van zowel het slachtoffer als de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht van het incident en roept getuigen op zich te melden.

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