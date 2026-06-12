Auto ramt portiek appartementencomplex in Hoornse Meer

Groningen – Aan de P.J. Noel Bakerstraat in de wijk Hoornse Meer is aan het einde van vrijdagochtend een auto de portiek van een appartementencomplex binnengereden.

De bestuurder van de auto is door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd, nadat deze uit de portiek werd verwijderd. Daarna nam ambulancepersoneel de behandeling van het slachtoffer over en bracht deze naar een ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De kans lijkt groot dat de bestuurder van de auto het gaspedaal heeft ingetrapt in plaats van de rem.

Foto's