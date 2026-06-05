Bijna vier jaar cel: alle drie de verdachten veroordeeld voor kunstroof

Assen – De drie verdachten van de kunstroof zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 47 maanden. Dat heeft de rechtbank zojuist bepaald. Zij zijn schuldig bevonden aan de diefstal van de gouden helm van Coțofenești en drie gouden armbanden. Dat meldt RTV Drenthe.

Bernhard Z. ontkende dat hij op de hoogte was van de roof. Volgens hem beperkte zijn rol zich tot voorbereidende handelingen. De rechtbank ging daar niet in mee. “De verdachten vormden één team en zijn alle drie in het Drents Museum geweest”, aldus de rechtbank. “Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de diefstal.”

De overeenkomst die Chesley W. en Jan B. met het Openbaar Ministerie sloten, is door de rechtbank goedgekeurd. In ruil voor het teruggeven van een deel van de buit kregen zij strafvermindering. Wel viel hun straf drie maanden hoger uit dan door het OM was geëist. Daardoor moeten ook zij bijna vier jaar de gevangenis in.

Hoewel Bernhard Z. geen overeenkomst met het OM sloot, legde de rechtbank hem eveneens een lagere straf op. Volgens de rechter is daarmee rekening gehouden met het feit dat “de inbreuk op de rechtsorde is hersteld”. Meer hierover op RTV Drenthe.

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