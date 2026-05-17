Groep van 32 wadlopers bij Ameland gered (Video+foto`s)

Ameland – Het Kustwachtcentrum kreeg zondagochtend om 06:48 uur een melding van wadlopers die in nood waren. De groep van 32 personen liep op dat moment in de Waddenzee, ten zuidoosten van Ameland. Video hier.

Door het opkomende water konden zij niet meer verder. Een kustwachthelikopter en reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hebben alle wadlopers gered en naar Ameland gebracht. Foto`s hier(KNRM)

De Kustwacht ontving de melding rond kwart voor zeven in de ochtend. Bij de groep zaten ook vier gidsen. De kustwachthelikopter en meerdere reddingboten van de KNRM werden gealarmeerd. Omdat het nog laag water was, konden de reddingboten niet meteen dichtbij de groep komen.

De bemanning van de kustwachthelikopter begon daarom met het aan boord hijsen van de wadlopers. Uiteindelijk bracht de kustwachthelikopter 24 personen naar de wal en voeren acht personen met een reddingboot mee. Foto hier via de Kustwacht.

