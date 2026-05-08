Vrouw (35) voor rechter na dood baby in Groningen

Groningen – Een 35-jarige vrouw uit Groningen moet 11 mei 2026 voor de rechter komen omdat zij verantwoordelijk zou zijn voor de dood van haar kind op 2 januari 2024. Meldt het OM.

De baby was acht maanden oud toen deze in de ruimte tussen een bed en de muur terechtkwam met een zuurstoftekort en de dood als gevolg.

De moeder zou onder invloed zijn geweest van cocaïne toen zij haar kind bij haar in bed legde. Justitie verwijt haar dood door schuld, omdat zij had moeten weten dat dit onveilig is.

