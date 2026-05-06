Man(75) aangehouden op verdenking bezit meerdere wapens

Kloosterburen – De politie heeft afgelopen vrijdag een 75-jarige inwoner van de gemeente Het Hogeland aangehouden op verdenking van het bezit van meerdere wapens.

De politie heeft aan de Tacostraat in Kloosterburen een woning doorzocht naar aanleiding van een tip. Tijdens de doorzoeking werden verschillende wapens aangetroffen waaronder een geladen revolver. De verdachte man is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.

Heeft u informatie over verboden wapen bezit? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Maak dan een melding via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's