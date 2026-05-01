Geschoten of gestoken in Winschoten, politie doet onderzoek

Winschoten – De politie kreeg vrijdagavond rond 22:30 uur meerdere meldingen van een conflict in de omgeving van de Lekstraat en de Heuvelstraat in Winschoten. Ze hebben in ieder geval twee gewonde personen aangetroffen. Ze houden rekening met een steekincident. Hulpverlening is opgestart.

In een melding werd ook gesproken over schoten. We onderzoeken of er daadwerkelijk een schietincident heeft plaatsgevonden. Ook doen we onderzoek naar het steekincident en de toedracht van het conflict. Iets gezien of gehoord? Bel de politie op 0900-8844 of 112 bij spoed.

