Geen celstraf maar taakstraffen voor verdachten vuurwerkbom Midwolda

Midwolda – Geen lange gevangenisstraffen, maar taakstraffen tot 240 uur. Dat heeft de rechtbank in Groningen opgelegd aan drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de enorme explosie rond de jaarwisseling van 2024, waardoor het dorp Midwolda op zijn grondvesten schudde.

De ontploffing veroorzaakte grote schade aan woningen en auto’s. Ook raakten meerdere omstanders gewond, vooral door rondvliegend glas.

Tijdens een eerdere zitting had de officier van justitie nog gevangenisstraffen geëist: tweeënhalf jaar voor de 24-jarige Martijn en twee jaar voor de 53-jarige Iwan en diens 23-jarige stiefzoon Brian. Meer info en bron RTV Noord.

Het is nog niet bekend of het OM in hoger beroep gaat tegen de lagere straffen van de rechter.

