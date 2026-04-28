Het weekend van politie Westerkwartier

Kornhorn – Op vrijdag 24 april kregen wij de melding van een ongeval op de Provincialeweg te Kornhorn. Aldaar was een was een vrachtwagen gekanteld en was de bestuurder vast komen te zitten in zijn cabine.

Toen ze ter plaatse kwamen bleek de bestuurder al uit de cabine te zijn gehaald. De bestuurder is onderzocht door de ambulance. Wij hebben alles vastgelegd.

WINKELDIEFSTAL MARUM

Op zaterdag 25 april kregen wij de melding van een winkeldiefstal aan De Wending in Marum. Ter plaatse troffen wij de verdachte, een 31-jarige inwoonster uit de gemeente Westerkwartier. De winkeldief was aangehouden en wij hebben haar overgenomen en haar verklaring opgenomen.

RIJDEN ONDER INVLOED NIEBERT EN MARUM

Op 26 april werd er een voertuig gecontroleerd op de Boerakkerweg te Niebert. Uit de speekseltest bleek dat de bestuurder, een 24-jarige inwoner uit de gemeente Opsterland, vermoedelijk reed onder invloed van drugs. Er is bij hem op het bureau bloed afgenomen.

In Marum viel een voertuig op door zijn rijgedrag. Na een speekseltest bleek dat deze bestuurder, een 31-jarige inwoner uit Vlijmen, ook vermoedelijk reed onder invloed van drugs. Bij hem is ook bloed afgenomen.

Beide bestuurder krijgen de uitslag later en aan de hand daarvan zal er mogelijk proces-verbaal worden opgemaakt.

Op 27 april kregen wij de melding dat er verkeersongeval met letsel zou zijn op de Millinghaweg te Niekerk. Ter plaatse was een mevrouw met haar scootmobiel van de weg af gereden een sloot in. De zoon van het slachtoffer heeft met een aantal omstanders de bestuurster weer uit de sloot kunnen halen. De bestuurder had wel een flinke hoofdwond opgelopen, dus is zij door de ambulance onderzocht. Wij hebben het voorval vastgelegd.

LOPEN OVER DE SNELWEG MARUM

Op 28 april kregen wij de melding dat er een persoon over de snelweg A7 liep bij Marum. Wij hebben de persoon, een 19-jarige inwoner uit Drachten, aangetroffen. Wij hebben hem een proces verbaal gegeven en van de snelweg afgehaald.

INZET KONINGSDAG DOKKUM

Een aantal collega’s van ons team is ook ingezet bij de werkzaamheden rondom Koningsdag in Dokkum. Hier hebben zij toezicht gehouden op de route van de koninklijke familie. Zij begonnen hun diens om 04:00 uur in verband met alle maatregelen. Ook daar is koningsdag erg goed verlopen.

Verder zijn wij natuurlijk ook druk geweest met de festiviteiten in onze gemeente vanwege Koningsdag.

Dit is, op een aantal kleine incidenten na, erg goed verlopen. Wij hebben hierin goed kunnen samenwerken met de organisaties, de aanwezige beveiliging en de handhaving.

Verder viel het ons dat er dit weekend veel meldingen waren van burenruzies en echtelijke ruzies. Hier zijn wij ook veel mee bezig geweest. Ook veel andere meldingen zoals geluidshinder, aanstootgevend gedrag, verkeerszaken, verdachte situaties, ruzies, loslopende dieren, overlast jeugd en personen met onbegrepen gedrag.

