45-jarige vrouw aangehouden na steekincident Veendam (update)

Veendam – Omstreeks 06:45 uur zondagochtend kreeg de politie een melding van een ruzie in een woning aan de Middenweg in Veendam. Eenmaal ter plaatse blijkt er sprake te zijn van een steekincident.



Een persoon raakte hierbij lichtgewond en is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. De verdachte, een 45-jarige vrouw uit Veendam, en het slachtoffer kennen elkaar. Zij is overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor. Het onderzoek van de politie loopt.

Er is één persoon aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht foto ’s met dank aan Dennie Gaasendam.

