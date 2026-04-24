Vrachtwagen belandt op de zijkant bij Saaxumhuizen

Saaxumhuizen – Een vrachtwagen is vrijdagochtend van de weg geraakt en op de zijkant in een sloot terecht gekomen op de Nienhuisweg bij Groningse Saaxumhuizen.

Het ongeluk gebeurde rond 10:00 uur. Verschillende hulpdiensten waaronder brandweer en ambulance kwamen ter plaatse.

Bestuurder is nagekeken en raakte lichtgewond. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf is onderweg voor de berging van de vrachtwagen.

De vrachtwagen was beladen met watertanks, aldus een omstander ter plaatse.

