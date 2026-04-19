Middelbrand in loods bij Zuidbroek(update)

Zuidbroek – De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brand in een loods aan de Kostverloren. Vanwege de grote hoeveelheid rook en vuur, zichtbaar vanaf de A7, werd direct opgeschaald naar middelbrand.

Een extra tankautospuit kwam ter plaatse om te assisteren. De brand woedt in een loods die dicht bij een woning staat.

De inzet van de brandweer is gericht op het voorkomen van overslag naar de woning. Door een snelle inzet hebben we overslag na de woning weten te voorkomen.

