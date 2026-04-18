Auto beschadigd door vermoedelijk zwaar vuurwerk in Delfzijl

Delfzijl – De politie is een onderzoek gestart naar een incident aan het Sont in Delfzijl, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een geparkeerde auto is vernield.

Het incident vond plaats tussen vrijdagavond 20.00 uur en zaterdagnacht 00.00 uur. Volgens de eerste informatie zou een groep jongeren betrokken zijn geweest bij de vernieling. Omwonenden meldden een harde knal, vermoedelijk veroorzaakt door illegaal vuurwerk.

De schade bleef beperkt tot een kapotte achterruit van het voertuig. Over eventuele gewonden is niets bekend.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets verdachts hebben gezien of beschikken over camerabeelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, worden gevraagd contact op te nemen via 0900-8844. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

