Nephulpverlener houdt vol dat hij niets strafbaars doet, eis is uitgesproken

Groningen – A. P., de man die zich voordeed als ambulancemedewerker en politieagent, ontkent dat hij verhalen heeft verzonnen. Volgens hem was het toegestaan dat hij mensen hielp en zit hij onterecht voor de rechter. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dat meldt RTV Noord.

Volgens het dossier heeft P. een sterke fascinatie voor hulpverlening. Hij beschikte over voertuigen die op ambulances lijken, droeg echte uniformen en had nagemaakte politiepasjes in zijn bezit. Ook had hij meerdere portofoons, die eigendom zouden zijn van het Rode Kruis.

Het OM stelt dat de verdachte zich met zijn nepambulance meerdere keren heeft voorgedaan als ambulancebroeder, onder meer tijdens Bevrijdingsdag 2024 in Groningen en de Sneekweek van 2025 in Friesland. Daarnaast zou hij zich bij verschillende verkeersincidenten in Groningen hebben uitgegeven voor politieagent. In Bedum deed hij zich volgens justitie voor als brandweerman.

Zorgambulance chauffeur

Op vragen van de rechter waarom hij zich als hulpverlener voordeed en betrokken raakte bij incidenten, gaf P. geen duidelijke antwoorden. Hij omschrijft zichzelf als ‘zorgambulancechauffeur’ en verklaarde: “Ik mag een werkdiagnose stellen, dat mag iedereen doen.” Meer en bron RTV Noord.

Foto's