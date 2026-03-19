Ongeval bij Adorp, 1 agent raakt gewond

Adorp – Donderdagmiddag heeft op de N361 bij Adorp een aanrijding plaatsgevonden.

Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Op de plaats van het ongeluk stonden twee auto’s met schade, en een gewonde agent zat op een stoel. Hij had verwondingen opgelopen aan zijn been.

De gewonde agent in uniform(vermoedelijk op weg naar het werk) is behandeld door het ambulancepersoneel en overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens de politiewoordvoerder een kop/ staart tussen twee auto’s, vermoedelijk veroorzaakt door een overstekende hond.

