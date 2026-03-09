Game over voor 100 nepagenten, pasophalers en helpdeskfraudeurs, meldt je zelf (video)

Landelijk – De politie start een groot opsporingsoffensief tegen oplichters. 100 verdachten zijn vanaf maandag 9 maart te zien op digitale schermen langs de weg, in televisiereclames, in online advertenties en op www.politie.nl/gameover. Met de zogenoemde ‘Game Over?!-campagne’ willen politie en OM in één keer een harde klap toebrengen aan de uitvoerders van de oplichtingspraktijken.

De verdachten zijn eerst te zien met blur, zodat ze zichzelf kunnen melden. Doen ze dat niet, dan zijn ze vanaf 23 maart herkenbaar te zien, totdat hun identiteit is vastgesteld.

In 2025 steeg het aantal incidenten met nepagenten naar ruim 13.000. Het aantal (bank)helpdeskfraude zaken was nog vele malen groter. Slachtoffers zijn meestal kwetsbare ouderen en de impact op hen is enorm. Veel jongeren die zich met deze vorm van criminaliteit inlaten zien dit als een spel. Onderling wordt er veel gesproken over F-Game (fraude spel). Mensen oplichten en fraude plegen zijn geen spelletjes maar serieuze misdrijven. Oplichtingspraktijken hebben een enorme impact op, vaak oudere, slachtoffers. Het vertrouwen in de medemens en instanties raken ze hierdoor volledig kwijt. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte. Video.

Onder de naam “Game Over?!” openen politie en justitie in maart publiekelijk de aanval op de plegers, in samenwerking met burgers, om zo het tij te keren.

Opsporen en ontmoedigen

Naast het opsporen en vervolgen van deze 100 verdachten gebruiken politie en justitie de campagne ook om nieuwe, potentiële daders te ontmoedigen. Het gaat vaak om jongeren die zich hiertoe laten verleiden voor een klein geldbedrag. “We hopen dat uiteindelijk niemand zich meer zal laten lenen als loopjongen voor deze organisaties en hiermee het fenomeen nepagenten en nep bankmedewerkers zal stoppen”, aldus Anne Jan Oosterheert, portefeuillehouder Digitale Criminaliteit bij de nationale politie. “Deze nare vormen van oplichting zijn inmiddels een maatschappelijk probleem dat ook in samenwerking met de maatschappij opgelost kan worden.”

Zelf melden kan nu

In de eerste fase, vanaf maandag 9 maart, worden de beelden van alle 100 verdachten met een blur getoond op de campagnepagina (www.politie.nl/gameover). In deze fase kunnen verdachten en hun bekenden nog tot donderdag 19 maart zelf actie ondernemen en melding doen bij de politie, om zo het tonen van de ongeblurde beelden te voorkomen. In de volgende fase, vanaf maandag 23 maart, zijn de beelden herkenbaar te zien zodat iedereen namen van de verdachten kan doorgeven aan de politie.

Groot aanbod, grote kansen

De politie heeft verdachten in steeds meer zaken haarscherp in beeld. Mogelijk blijft het daarom niet bij één Game Over campagne, maar volgen er in de toekomst meer.

Dat het publiek graag helpt bij het opsporen van oplichters, blijkt wel uit het succes van Opsporing Verzocht. Daarin worden wekelijks ‘pinners’ getoond. Deze daders worden opvallend vaak herkend.

Breed publiek

Om zoveel mogelijk mensen met de oproep te bereiken, worden verschillende communicatiemiddelen ingezet. Zo zijn de foto’s van de verdachten te zien via Digitale Out Of Home beeldschermen op (metro)stations, in winkelcentra, bij tankstations en in supermarkten maar ook online op alle grote socialmediakanalen en in televisiespotjes op nationale televisie.

Initiatief

Game Over?! is een initiatief van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie, onderdeel van het Politiedienstencentrum, in samenwerking met het landelijk programma gedigitaliseerde criminaliteit en het Openbaar Ministerie. Het tonen van beelden van verdachten gebeurt ook voor deze campagne binnen het kader van de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving. Voor elke verdachte is afzonderlijk toestemming verleend door het desbetreffende regionale Parket voor het gebruik van de bewakingsbeelden. De originele beelden worden daarom niet vrijgegeven. Het overnemen van beeldmateriaal door media in het kader van de vrije nieuwsgaring is een verantwoordelijkheid van het desbetreffende medium zelf.

