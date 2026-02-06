38 maanden cel voor verkrachting op toilet in cafetaria

Groningen – Een 25-jarige man is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 38 maanden (waarvan acht maanden voorwaardelijk) voor de verkrachting van een minderjarig meisje in een cafetaria in de Folkingestraat.

Het meisje ging die avond alleen naar het toilet van de cafetaria. De man liep achter haar aan. Ondanks dat zij hem wegduwde en duidelijk maakte dat hij moest vertrekken, volgde hij haar het toilet in en deed de deur op slot. Op het toilet dwong de man haar tot seksuele handelingen. Hij gebruikte daarbij geweld en zijn fysieke overwicht. Het meisje probeerde zich te verzetten, maar dat lukte niet. Meldt Oogtv en Rechtspraak.

Medewerkers van de cafetaria hoorden onrust en belden de politie. Toen agenten aanklopten, ging de deur pas na enige tijd open. Het meisje kwam overstuur en huilend naar buiten. Later bleek dat blauwe plekken en krassen op haar lichaam had. Forensisch onderzoek bevestigde dat de man seksueel contact met het meisje had gehad. In en rond haar lichaam werd DNA van de man aangetroffen.

De man betuigde spijt. Beide partijen zouden onder invloed zijn geweest en veel geweld zou er niet zijn gebruikt tijdens het incident, waarbij het meisje wel degelijk seksuele intenties zou hebben gesuggereerd. Maar rechtbank oordeelde dat de man wel degelijk wist dat het meisje geen seks wilde, zowel verbaal als non-verbaal. Daarmee is volgens de rechtbank sprake van verkrachting met dwang en geweld.

Het OM had om 36 maanden onvoorwaardelijke celstraf gevraagd, maar de rechter geeft de man een iets lagere onvoorwaardelijke celstraf. Ook woog mee dat het meisje minderjarig was en onder invloed van alcohol verkeerde. Tegelijk had de man al een veroordeling voor een zedendelict en deskundigen stelden vast dat de man een licht verstandelijke beperking heeft en problemen met middelengebruik. Daardoor is het feit in verminderde mate aan hem toe te rekenen, maar is het risico op herhaling volgens de rechtbank hoog.

Daarom moet de 25-jarige zich, na zijn celstraf, verplicht laten behandelen en krijgt mag hij drie jaar na zijn celstraf geen drank of drugs gebruiken. Daarnaast moet de man het slachtoffer 10.000 euro schade vergoeding betalen.

